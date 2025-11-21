Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: план Трампа по украинскому урегулированию обсуждался еще до Аляски

Президент России Владимир Путин сказал, что план американского президента Дональда Трампа обсуждался еще до саммита «Россия-США» в Анкоридже.

Президент России Владимир Путин сказал, что план американского президента Дональда Трампа обсуждался еще до саммита «Россия-США» в Анкоридже.

Также Путин заявил, что план США обсуждался не публично и в общих чертах.

У Москвы есть текст проекта Трампа, сказал Путин.

20 ноября Владимир Зеленский провел встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, в ходе которого Зеленскому передали предлагаемый Соединенными Штатами план по урегулированию украинского конфликта. Американские власти требуют от Киева согласовать проект в ближайшую неделю.

Читайте материал «Жителям Москвы посоветовали не пользоваться автомобилями».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше