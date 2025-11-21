Ричмонд
Путин: План Трампа по Украине обсуждался с США ещё до саммита на Аляске

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон начали обсуждать мирный план американского лидера Дональда Трампа по Украине ещё до саммита на Аляске. По его словам, эти инициативы не афишировались, но переговоры велись в общих чертах.

Источник: Life.ru

«Мы это публично почти не обсуждали, только в самых общих чертах, но это никакой не секрет: мирный план президента Трампа по урегулированию на Украине обсуждался до встречи на Аляске», — заявил Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза.

Как ранее сообщалось, вечером 21 ноября Путин собрал постоянных членов Совета безопасности для проведения оперативного совещания. Глава государства предложил обсудить приоритеты председательства России в ОДКБ в будущем году, а также борьбу с неоколониализмом. По обоим вопросам Путин ожидает выступления главы МИД Сергея Лаврова.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
