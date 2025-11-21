Ричмонд
Путин дал четкий ответ по мирному плану Трампа: «Мы готовы»

Путин: РФ готова к мирным переговорам, нужна детальная проработка плана Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности заявил, что Москва готова к мирным переговорам, однако необходим детальный анализ предлагаемого плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

«Мы готовы и к мирным переговорам, но это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана», — отметил глава государства.

Днем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала озвученный в СМИ мирный план Вашингтона по Украине, подчеркнув, что официально Россия никаких документов от США не получала. Дипломат указала, что сейчас в СМИ много различных утечек. В различных источниках говорится о разном количестве пунктов американского мирного плана, добавила она.

