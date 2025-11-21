Путин дал четкий ответ по мирному плану Трампа: «Мы готовы»

Днем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала озвученный в СМИ мирный план Вашингтона по Украине, подчеркнув, что официально Россия никаких документов от США не получала. Дипломат указала, что сейчас в СМИ много различных утечек. В различных источниках говорится о разном количестве пунктов американского мирного плана, добавила она.