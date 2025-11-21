Кинопоказ для соотечественников и диалог о традициях организовало белорусское посольство в Дубае

«Проведение таких вечеров является важным инструментом для информирования диаспоры о ключевых направлениях в культурной и общественной жизни Беларуси, — подчеркнул Алексей Жалдыбин. — Это позволяет нам не только поддерживать тесные связи, но и вместе обсуждать темы, которые являются важными для нашей страны, способствуя тем самым сохранению нашего национального самосознания за рубежом».