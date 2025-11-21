Кинопоказ для соотечественников и диалог о традициях организовало белорусское посольство в Дубае

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Генеральное консульство Республики Беларусь в Дубае при поддержке посольства Республики Беларусь в ОАЭ организовало кинопоказ для соотечественников, проживающих в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.
В рамках мероприятия вниманию гостей был представлен художественный фильм «Классная» производства киностудии «Беларусьфильм».
Перед началом кинопоказа перед гостями выступил Генеральный консул Республики Беларусь в Дубае Алексей Жалдыбин. Он отметил высокую значимость подобных событий для консолидации белорусского сообщества в ОАЭ.
«Проведение таких вечеров является важным инструментом для информирования диаспоры о ключевых направлениях в культурной и общественной жизни Беларуси, — подчеркнул Алексей Жалдыбин. — Это позволяет нам не только поддерживать тесные связи, но и вместе обсуждать темы, которые являются важными для нашей страны, способствуя тем самым сохранению нашего национального самосознания за рубежом».
Демонстрация фильма «Классная» с интересом была воспринята зрителями. После просмотра у гостей была возможность поделиться впечатлениями, что вылилось в живой и содержательный диалог о традициях и современности в белорусской культуре.
В планах дипломатической миссии и в дальнейшем реализовывать подобные культурные и общественные инициативы, направленные на укрепление позитивного имиджа Беларуси и поддержание конструктивных связей с соотечественниками. -0-