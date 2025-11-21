Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил о паузе со стороны США после саммита на Аляске

Причиной паузы стал отказ Украины от плана Трампа по мирному урегулированию.

Источник: Аргументы и факты

После российско-американского саммита на Аляске со стороны США наступила пауза, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

По его словам, эта пауза была связана с отказом со стороны Украины от предложенного президентом США Дональдом Трампом плана мирного урегулирования.

Путин также отметил, что мирный план Трампа по Украине был предметом обсуждения еще до встречи на Аляске.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше