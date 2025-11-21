Путин заявил о паузе со стороны США после саммита на Аляске

После российско-американского саммита на Аляске со стороны США наступила пауза, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
По его словам, эта пауза была связана с отказом со стороны Украины от предложенного президентом США Дональдом Трампом плана мирного урегулирования.
Путин также отметил, что мирный план Трампа по Украине был предметом обсуждения еще до встречи на Аляске.
