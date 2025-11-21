Вильнюс обвинил Минск в дискриминации литовских грузоперевозчиков

В октябре Литва закрыла границу с Белоруссией, объяснив это участившимися запусками метеозондов с контрабандой. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики. 20 ноября Вильнюс открыл погранпункты, однако, как утверждает литовская сторона, Белоруссия так и не выпустила грузовики.