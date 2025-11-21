Ричмонд
Путин: РФ получила план США из 28 пунктов по Украине

«У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что план может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования», — указал российский лидер.

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия получила мирный план США из 28 пунктов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ, информирует ТАСС.

Трамп: следующий четверг — «подходящий срок» для Украины, чтобы согласиться на мирный план.

«У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что план может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования», — указал российский лидер.

«Но предметно с нами этот текст не обсуждается, — продолжил президент. — И могу предположить почему. Причина, полагаю, та же самая — администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны».

Также Владимир Путин сообщил, что Россия и США обсуждали мирные инициативы по украинскому урегулированию американского президента Дональда Трампа еще до саммита на Аляске.

«Мы это публично почти не обсуждали, только в самых общих чертах, но это никакой не секрет: мирный план президента Трампа по урегулированию на Украине обсуждался до встречи на Аляске», — поделился президент РФ.

Согласно мирному плану США, Киев должен согласиться на крупные территориальные уступки. Взамен он получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Украинская армия будет существенно сокращена, на территории страны запретят размещение иностранных войск. Новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.

Трамп заявил, что 27 ноября будет «подходящим сроком» для Украины, чтобы согласиться на предложенное США соглашение по окончанию конфликта. -0-

