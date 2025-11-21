Путин подтвердил получение Москвой плана США из 28 пунктов по Украине

Президент России Владимир Путин заявил о получении от США плана, состоящего из 28 пунктов, направленного на разрешение украинского конфликта.
«У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией», — указал Путин в ходе заседания с Совбезом РФ.
Российский лидер отметил, что детального обсуждения предложенного плана с Россией не проводилось из-за позиции Киева. Тем не менее, Путин не исключил, что данный документ может послужить «основой окончательного мирного урегулирования».
Кроме того, Путин подчеркнул, что в ходе встречи в Анкоридже Россия подтвердила свою готовность к обсуждению предложений американской стороны по урегулированию, несмотря на сложности. Обновленная версия американского плана была разработана в связи с возникшей задержкой в переговорном процессе, заключил глава российского государства.
За два дня до этого, 19 ноября, портал Axios опубликовал детали американского плана по урегулированию конфликта на Украине. Согласно информации портала, план подразумевает передачу России территорий Донбасса, контролируемых Украиной, в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.
Представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга подтвердил отсутствие предметного диалога с Россией по американскому мирному плану. Вместе с тем, он выразил мнение, что успешные действия российских военных должны убедить Владимира Зеленского в необходимости переговоров и их своевременности.