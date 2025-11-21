Путин подтвердил получение Москвой плана США из 28 пунктов по Украине

Кроме того, Путин подчеркнул, что в ходе встречи в Анкоридже Россия подтвердила свою готовность к обсуждению предложений американской стороны по урегулированию, несмотря на сложности. Обновленная версия американского плана была разработана в связи с возникшей задержкой в переговорном процессе, заключил глава российского государства.