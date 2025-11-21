Путин провел срочное совещание Совбеза РФ

Зарубежные СМИ сообщают, что план предусматривает передачу России всей территории Донбасса, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, официальное признание Крыма и Донбасса российскими. Также сообщается, что Вашингтон может снять с Москвы санкции и сократить военную помощь Киеву, а Украина — уменьшить численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным, а канонической УПЦ присвоят официальный статус.