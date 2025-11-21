Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: план Трампа является модернизированным

Президент России Владимир Путин сказал, что проект президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта является модернизированным по сравнению с предыдущей версией.

Президент России Владимир Путин сказал, что проект президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта является модернизированным по сравнению с предыдущей версией.

Трамп уже предлогал план урегулирования, но затем последовала «определенная пауза» из-за «фактического отказа Украины», сказал Путин. Он предположил, что так появилась новая редакция проекта 28 пунктов.

20 ноября Владимир Зеленский провел встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, в ходе которого Зеленскому передали предлагаемый Соединенными Штатами план по урегулированию украинского конфликта. Американские власти требуют от Киева согласовать проект в ближайшую неделю.

Читайте материал «Жителям Москвы посоветовали не пользоваться автомобилями».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше