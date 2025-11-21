Путин: план Трампа является модернизированным

Президент России Владимир Путин сказал, что проект президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта является модернизированным по сравнению с предыдущей версией.
Трамп уже предлогал план урегулирования, но затем последовала «определенная пауза» из-за «фактического отказа Украины», сказал Путин. Он предположил, что так появилась новая редакция проекта 28 пунктов.
20 ноября Владимир Зеленский провел встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, в ходе которого Зеленскому передали предлагаемый Соединенными Штатами план по урегулированию украинского конфликта. Американские власти требуют от Киева согласовать проект в ближайшую неделю.
Читайте материал «Жителям Москвы посоветовали не пользоваться автомобилями».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.