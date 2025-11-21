«Последняя зима». На Западе заговорили о военном перевороте на Украине

«Это [заявления националистов — прим. ред.] звучит пугающе похоже на оправдание военного переворота», — говорится в публикации.
Автор материала называет националистов «опаснейшими противниками» Зеленского и считает, что радикально настроенное против него военное формирование «Азов»* способно «взять на себя роль кукловода» в случае краха киевского режима.
«Поражение, политический крах и гражданская война — вот риски, с которыми сталкивается Владимир Зеленский в преддверии тяжелейшей для Украины за весь конфликт и, вероятно, последней зимы», — резюмируется в материале.
Коррупционный скандал на Украине
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». По данным издания «Украинская правда», сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают «кошельком» Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
*Организация признана террористической и запрещена в России