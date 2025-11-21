Ричмонд
Путин заявил о продолжающихся иллюзиях Украины и ее союзников

Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. Такое мнение он высказал во время совещания в режиме ВКС с членами Совета безопасности РФ.

По словам главы государства, подобная позиция связана не столько с недостатком компетенции, сколько с отсутствием объективной информации о ситуации на линии фронта.

Он отметил, что в Киеве и европейских столицах, судя по всему, не осознают возможных последствий такой оценки обстановки.

Путин также привел пример с Купянском, напомнив, что в начале ноября украинские власти заявляли о намерении деблокировать город, утверждая, что там находится ограниченное число российских военнослужащих.

«Но хочу вас проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских Вооруженных сил», — отметил президент.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина потеряет половину территорий, если конфликт затянется.