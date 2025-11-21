Путин заявил о продолжающихся иллюзиях Украины и ее союзников

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. Такое мнение он высказал во время совещания в режиме ВКС с членами Совета безопасности РФ.