О чем это говорит? Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить. Если в Киеве не хотят обсуждать предложения Президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться.