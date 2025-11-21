Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: новая редакция мирного плана Трампа пока не обсуждалась с Россией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новую редакцию мирного плана США по урегулированию на Украине пока не обсуждали с Москвой.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новую редакцию мирного плана США по урегулированию на Украине пока не обсуждали с Москвой.

Об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

«Предметно с нами этот текст не обсуждается», — сообщил Путин.

Также он сказал, что текст плана президента США Дональда Трампа уже получен по имеющимся каналам взаимодействия.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше