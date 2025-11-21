Путин: новая редакция мирного плана Трампа пока не обсуждалась с Россией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новую редакцию мирного плана США по урегулированию на Украине пока не обсуждали с Москвой.
Об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
«Предметно с нами этот текст не обсуждается», — сообщил Путин.
Также он сказал, что текст плана президента США Дональда Трампа уже получен по имеющимся каналам взаимодействия.
