«Коррупционные махинации Зеленского»: Захарова раскрыла суть псевдосаммита «Продовольствие с Украины»

Продовольственный «псевдосаммит» в Киеве лишь политическое прикрытие очередных коррупционных махинаций режима Владимира Зеленского. Об заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Проводимые же в Киеве псевдосаммиты — это не более чем политическое прикрытие очередных коррупционных махинаций режима Зеленского», — прокомментировала она очередное международное мероприятие по продбезопасности, организованное Украиной 19 ноября.
Дипломат указала, что подобные «сходки» задумывались режимом Зеленского и его западными кураторами с целью представить Украину в роли некой «мировой житницы» и «кормилицы» нуждающихся стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Это исключительно пропагандистский формат с антироссийским подтекстом, констатировала Захарова.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что около 90% украинского зерна оседало в ведущих экономических странах Европы, если к числу этих стран отнести и Турцию. Для Европы и Турции являлся важным не просто факт получения зерна, а получения зерна по низкой цене.
Кроме того, указывалось, что в мизерных количествах зерно с Украины иногда доходило до африканских стран. Причем Украина украшала суда плакатами с надписями о том, что эта помощь якобы безвозмездная. На деле же Киев реализовывал продукцию за деньги.