Путин: план Трампа может стать основой урегулирования украинского конфликта

Президент России Владимир Путин сказал, что план, предлагаемый президентом США Дональдом Трампом, может быть положен в основу урегулирования украинского конфликта.
У Москвы есть текст проекта Трампа, сказал Путин.
20 ноября Владимир Зеленский провел встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, в ходе которого Зеленскому передали предлагаемый Соединенными Штатами план по урегулированию украинского конфликта. Американские власти требуют от Киева согласовать проект в ближайшую неделю.
Читайте материал «Жителям Москвы посоветовали не пользоваться автомобилями».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.