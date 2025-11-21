Путин назвал лидеров ЕС «поджигателями войны»

На совещании с постоянными членами Совбеза РФ российский лидер подчеркнул, что «европейские поджигатели войны», а также украинские власти, которые отказываются обсуждать предложение американского президента Дональда Трампа, должны понимать, что события, произошедшие в Купянске, неизбежно будут повторяться на других ключевых участках.