Путин назвал лидеров ЕС «поджигателями войны»

Президент России Владимир Путин в контексте конфликта на Украине назвал лидеров ЕС «поджигателями войны».
На совещании с постоянными членами Совбеза РФ российский лидер подчеркнул, что «европейские поджигатели войны», а также украинские власти, которые отказываются обсуждать предложение американского президента Дональда Трампа, должны понимать, что события, произошедшие в Купянске, неизбежно будут повторяться на других ключевых участках.
Путин также отметил, что в Киеве и европейских столицах до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.
В четверг глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту об освобождении Купянска.
Агентство Reuters между тем писало, что Украина и страны Европы готовят встречное предложение на мирный план Трампа.