Напомним, что вечером 21 ноября Путин собрал постоянных членов Совета безопасности для проведения оперативного совещания. В ходе этого российский лидер отметил, что РФ и Соединённые Штаты начали предварительное обсуждение мирного плана Дональда Трампа по Украине ещё до проведения саммита на Аляске. Данные контакты не получали публичной огласки и носили общий характер.