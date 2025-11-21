Сейм Польши принял резолюцию с призывом о переносе посольства России

Согласно результатам голосования на сайте нижней палаты, проект поддержали 439 депутатов, 1 парламентарий воздержался.
Как следует из текста резолюции, Сейм призывает кабмин республики предпринять шаги по переносу посольства РФ в Варшаве «при соблюдении международного права». Необходимость такого шага мотивируется соседством здания дипмиссии с министерством национальной обороны республики.
17 сентября председатель оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что его партия направит на рассмотрение в Сейм резолюции о переносе здания российского посольства подальше от правительственных зданий, мотивируя этот шаг «контрразведывательной защитой». В свою очередь, глава польского МИД Радослав Сикорский подчеркнул, что резолюция Сейма не является правовым основанием для переноса здания дипмиссии.
Здание и территория посольства России в Варшаве являются собственностью РФ и расположены на улице Бельведерской, рядом с дипмиссией находится здание Минобороны республики. В апреле 2022 года польские власти захватили жилой комплекс посольства на улице Яна Собеского, а год спустя незаконно экспроприировали здание школы при дипмиссии.