Сейм Польши принял резолюцию с призывом о переносе посольства России

17 сентября председатель оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что его партия направит на рассмотрение в Сейм резолюции о переносе здания российского посольства подальше от правительственных зданий, мотивируя этот шаг «контрразведывательной защитой». В свою очередь, глава польского МИД Радослав Сикорский подчеркнул, что резолюция Сейма не является правовым основанием для переноса здания дипмиссии.