Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сейм Польши принял резолюцию с призывом о переносе посольства России

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сейм (нижняя палата польского парламента) принял резолюцию, в которой призвал правительство республики перенести здание посольства России в Варшаве.

Источник: РИА "Новости"

Согласно результатам голосования на сайте нижней палаты, проект поддержали 439 депутатов, 1 парламентарий воздержался.

Как следует из текста резолюции, Сейм призывает кабмин республики предпринять шаги по переносу посольства РФ в Варшаве «при соблюдении международного права». Необходимость такого шага мотивируется соседством здания дипмиссии с министерством национальной обороны республики.

17 сентября председатель оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что его партия направит на рассмотрение в Сейм резолюции о переносе здания российского посольства подальше от правительственных зданий, мотивируя этот шаг «контрразведывательной защитой». В свою очередь, глава польского МИД Радослав Сикорский подчеркнул, что резолюция Сейма не является правовым основанием для переноса здания дипмиссии.

Здание и территория посольства России в Варшаве являются собственностью РФ и расположены на улице Бельведерской, рядом с дипмиссией находится здание Минобороны республики. В апреле 2022 года польские власти захватили жилой комплекс посольства на улице Яна Собеского, а год спустя незаконно экспроприировали здание школы при дипмиссии.