СМИ узнали о подготовке Европой альтернативы американскому плану по Украине

Европа демонстрирует свою решимость оставаться ключевым игроком в украинском конфликте. Несколько государств-членов ЕС уже приступили к разработке альтернативного предложения для президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации, сообщает Reuters.

Источник: Life.ru

По данным источников агентства, Франция, Германия и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают ответный план урегулирования конфликта. Однако детали этого предложения, включая его ключевые положения, пока не раскрываются.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что получил план Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов. Глава государства отметил, что этот документ может стать основой для мирного урегулирования конфликта на Украине. Как отметил Путин, США «предметно» документ с российской стороной ещё не обсуждали.

