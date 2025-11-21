СМИ узнали о подготовке Европой альтернативы американскому плану по Украине

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что получил план Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов. Глава государства отметил, что этот документ может стать основой для мирного урегулирования конфликта на Украине. Как отметил Путин, США «предметно» документ с российской стороной ещё не обсуждали.