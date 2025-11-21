Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин раскрыл детали обновленного американского плана по урегулированию на Украине

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине претерпел изменения и теперь состоит из 28 пунктов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Путин заявил, что пауза в переговорах с США возникла из-за отказа Украины от плана мирного урегулирования.

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине претерпел изменения и теперь состоит из 28 пунктов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

«После переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза. И мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования», — сказал президент России.

Он также добавил, что именно из-за отказа Украины появилась новая редакция плана урегулирования конфликта уже из 28 пунктов. Совещание с постоянными членами Совбеза РФ было посвящено обсуждению текущей ситуации вокруг украинского конфликта и возможных путей его урегулирования.

План из 28 пунктов был утвержден Дональдом Трампом на этой неделе. В его разработке участвовали высшие должностные лица американской администрации, включая вице-президента и госсекретаря, а также представители РФ и Украины. Американская делегация прибыла в Киев, и, по данным Politico, Белый дом может опубликовать рамочное соглашение о завершении конфликта на Украине уже на этой неделе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше