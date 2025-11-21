Путин раскрыл детали обновленного американского плана по урегулированию на Украине

План из 28 пунктов был утвержден Дональдом Трампом на этой неделе. В его разработке участвовали высшие должностные лица американской администрации, включая вице-президента и госсекретаря, а также представители РФ и Украины. Американская делегация прибыла в Киев, и, по данным Politico, Белый дом может опубликовать рамочное соглашение о завершении конфликта на Украине уже на этой неделе.