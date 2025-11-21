Зеленского приблизили к отставке

«Нам не известно содержание телефонных разговоров Зеленского с европейскими лидерами, которые были в последние дни, но, вероятно, ему сделали два предложения: либо продолжить затягивать конфликт, либо добровольно оставить свой пост, заручившись гарантиями личной безопасности со стороны США. И последний сценарий самый вероятный, потому что Трамп будет выглядеть глупо, если снова не добьется своего в погоне за Нобелевской премией мира. В этом случае у него появится более сговорчивая фигура во главе киевского режима, а европейцы получат возможность и дальше надеяться, что она будет отзывчивой не только к давлению со стороны США, но и ЕС», — рассказал URA.RU Зудин.