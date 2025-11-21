Ричмонд
Зеленского приблизили к отставке

Главу киевского режима готовят к отставке. Если украинский лидер Владимир Зеленский не согласится принять мирный план Трампа, то власти США вынудят его уйти в отставку, чтобы найти вместо него более сговорчивую фигуру, рассказал URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

США ищут более сговорчивого лидера киевского режима.

Трамп может предложить Зеленскому гарантии личной безопасности.

«Нам не известно содержание телефонных разговоров Зеленского с европейскими лидерами, которые были в последние дни, но, вероятно, ему сделали два предложения: либо продолжить затягивать конфликт, либо добровольно оставить свой пост, заручившись гарантиями личной безопасности со стороны США. И последний сценарий самый вероятный, потому что Трамп будет выглядеть глупо, если снова не добьется своего в погоне за Нобелевской премией мира. В этом случае у него появится более сговорчивая фигура во главе киевского режима, а европейцы получат возможность и дальше надеяться, что она будет отзывчивой не только к давлению со стороны США, но и ЕС», — рассказал URA.RU Зудин.

Учитывая бедственное положение Украины на фронте, Зеленскому необходимо принимать решение как можно быстрее, сообщил эксперт.

Такую мысль выразил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который добавил, что возможности для маневра у украинского руководства «будут сокращаться» из-за потери территорий«. “Эффективная работа Вооруженных сил России должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас”, — сказал Песков.

Если Зеленский согласится на отставку, то власти США будут думать, как ему уйти с поста, чтобы это не расценивалось как свержение, отметил Зудин. «А кандидаты на место Зеленского известны. Прежде всего это (экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании, — прим. ред.) Валерий Залужный и (глава ГУР МО Украины, — прим. ред.) Кирилл Буданов*», — конкретизировал эксперт.

* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

