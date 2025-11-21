План Трампа может лечь в основу мира на Украине: о чем Путин рассказал на Совбезе

«Основной смысл встречи на Аляске заключался в том, что в ходе переговоров в Анкоридже мы подтвердили, что, несмотря на определенные непростые вопросы, сложности с нашей стороны, мы тем не менее с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую нам гибкость», — сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.