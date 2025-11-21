План Трампа может лечь в основу мира на Украине: о чем Путин рассказал на Совбезе

Владимир Путин обсудил план Трампа на заседании Совбеза.
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого затронул вопросы, связанные с мирным планом США по урегулированию конфликта на Украине. Глава государства подтвердил, что у Москвы имеется текст плана Трампа из 28 пунктов и он потенциально способен лечь в основу окончательного мира. Главные заявление президента — в материале URA.RU.
Частично план Трампа обсуждался еще до Аляски.
Владимир Путин подчеркнул, что предметно новая редакция мирного плана с Россией не обсуждалась, поскольку США не ведут прямых переговоров с РФ из-за позиции Киева. При этом Россия готова к мирным переговорам и решению проблем на Украине мирным путем. Причем план Трампа может стать основой окончательного мира на Украине, подчеркнул российский глава.
Президент напомнил, что данный план обсуждался еще до встречи в Анкоридже. После переговоров на Аляске со стороны США наступила пауза, она была связана с отказом со стороны Украины. США, по словам российского президента, до сих пор не удается заручиться согласием украинской стороны по плану мирного урегулирования.
«Основной смысл встречи на Аляске заключался в том, что в ходе переговоров в Анкоридже мы подтвердили, что, несмотря на определенные непростые вопросы, сложности с нашей стороны, мы тем не менее с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую нам гибкость», — сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Украина пребывает в иллюзиях.
Особое внимание в ходе Совбеза было уделено военной обстановке. Путин заявил, что Украина и ее союзники пребывают в иллюзиях и мечтают о стратегическом поражении России, не понимая реальной ситуации на фронте. В качестве примера он привел ситуацию с Купянском, отметив, что город был практически полностью освобожден российскими военными в тот момент, когда по мнению Киева, там было «всего 60 российских солдат».
Судьба города, по словам президента, была решена окончательно уже к 4 ноября. Подытоживая военную обстановку Владимир Путин уточнил, что ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему может привести отсутствие понимания происходящего на фронте.
«Ситуация с Купянском может повториться».
Глава государства четко обозначил, что эффективные действия ВС РФ являются инструментом, который должен убедить украинскую сторону в необходимости договориться сейчас, а не позже. Если в Киеве откажутся от обсуждения предложений Трампа, то события, подобные купянским, будут неизбежно повторяться, добавил президент. Эта мысль перекликается с заявлением пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что речь идет о принуждении к миру через демонстрацию реального положения дел.
«Мир поддерживают все российские друзья».
Президент Путин также отметил, что все друзья и партнеры России, включая Китай, Индию, КНДР, ЮАР, Бразилию и страны ОДКБ, поддержали возможные договоренности РФ и США по украинскому урегулированию. По его словам, Россия подробно проинформировала своих союзников о возможных договоренностях с США.
«По всем этим вопросам мы подробно проинформировали всех наших друзей, партнеров Глобального Юга, включая Китайскую Народную Республику, Индию, Корейскую Народно-Демократическую Республику, ЮАР, Бразилию, многие другие страны и страны ОДКБ, разумеется. Все наши друзья и партнеры — я хочу это подчеркнуть, именно все до одного, — все поддержали эти возможные договоренности», — подчеркнул Путин.