Путин: США не могут получить одобрение Киева на мирный план Трампа

Президент Владимир Путин заявил, что США до сих пор не смогли заручиться согласием Украины на предложенный план мирного урегулирования. По его словам, новая редакция плана Дональда Трампа с Россией предметно не обсуждалась — помехой стала позиция Киева.

Источник: Life.ru

«Причина, полагаю, та же самая — администрации США не удаётся до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против. Видимо, Украина и её европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», — заявил Путин.

Напомним, что президент России на заседании с Совбезом заявил, что получил мирный план Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов. Глава государства отметил, что этот документ может стать основой для мирного урегулирования конфликта.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

