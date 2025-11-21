Путин: США не могут получить одобрение Киева на мирный план Трампа

«Причина, полагаю, та же самая — администрации США не удаётся до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против. Видимо, Украина и её европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», — заявил Путин.