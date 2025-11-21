В Риге планируют ввести запрет фейерверков на Новый год по московскому времени

Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, правопорядка и предотвращения коррупции поддержал обязательные нормы, которые определяют, когда можно и нельзя использовать фейерверки и пиротехнику на территории города. В новогоднюю ночь они будут разрешены только с 00.00 до 01.00 по местному времени, а не в 23.00, когда праздник отмечают в Москве.