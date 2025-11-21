Ричмонд
Путин подтвердил готовность России к мирным переговорам по Украине

Россия готова к мирным переговорам, но важно предметно обсудить все детали. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин напомнил о главных условиях мирных переговоров.

«Мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем. Однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», — заявил Владимир Путин.

Совещание с постоянными членами Совета Безопасности прошло в формате видеосвязи. Также российский лидер отметил, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине претерпел изменения и теперь состоит из 28 пунктов.

Как сообщало URA.RU ранее, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия стремится к тому, чтобы переговоры по украинскому урегулированию были успешными. Однако Москва не готова обсуждать детали в мегафонном режиме.

