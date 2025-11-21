Захарова назвала продовольственный саммит в Киеве прикрытием махинаций Зеленского

Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют «кошельком» Зеленского. Сам бизнесмен выехал за границу перед проведением масштабных обысков по обвинению в коррупции. Это спровоцировало панику в кругу киевского руководства, где, согласно обвинениям, коррупционными махинациями были охвачены едва ли не все приближённые главаря киевского режима Владимира Зеленского. Квартиру Миндича назвали «предвыборным штабом Зе» и местом сходок коррупционеров.