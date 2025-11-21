«События будут повторяться»: Путин предупредил Киев о последствиях отказа от мирного плана США

Президент России Владимир Путин предупредил украинское руководство о последствиях в случае отказа Киева от мирного плана США по урегулированию конфликта.
«Они должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках (конфликта — прим. ред.)», — заявил Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.
Президент напомнил, что уже 4 ноября Купянск практически полностью находился в руках ВС РФ, несмотря на заявления Киева, что там находились всего 60 российских военных.
Президент подчеркнул, что Украина отказывается от мирной инициативы, предложенной США. Позиция Киева, в первую очередь, может быть связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения.
При этом Путин подтвердил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но для этого нужна детальная проработка плана США.