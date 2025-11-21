Ричмонд
Глава МИД Эстонии Цахкна: страны Балтии не будут создавать собственные ВВС

Союзники по НАТО обеспечивают безопасность воздушное пространство стран Балтии, отметил Маргус Цахкна.

Источник: Аргументы и факты

Глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна подчеркнул, что государства Балтии не планируют формирование собственных военно-воздушных сил (ВВС).

«Нет. У нас после саммита НАТО в Вильнюсе имеются очень ясные и основательные планы обороны», — сообщил он в интервью немецкому изданию Handelsblatt, отвечая на вопрос о необходимости создания собственных ВВС странами Балтии.

По его словам, этот шаг был бы чрезмерно затратным, учитывая, что безопасность их воздушного пространства гарантируется союзниками по Североатлантическому альянсу.

«Мы целенаправленно инвестируем наши деньги в другие технологии», — добавил он.

Относительно представленного американского мирного плана по Украине, эстонский министр высказал мнение, что «установление справедливого и устойчивого мира невозможно без участия Украины и Европы».

Ранее премьер-министр Славакии Роберт Фицо заявил, что кабмин его страны поддерживает план США по Украине.

