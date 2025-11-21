Ричмонд
Путин: друзья России поддержали договоренности по урегулированию конфликта

Все друзья и партнеры России поддержали возможные договоренности РФ и США по урегулированию украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин.

Путин сказал, что в числе поддержавших договоренности стран Китай, Индия, КНДР, ЮАР, Бразилия и государства-члены ОДКБ. Затем президент заявил, что о своей поддержке заявили «все до одного» партнеры РФ.

20 ноября Владимир Зеленский провел встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, в ходе которого Зеленскому передали предлагаемый Соединенными Штатами план по урегулированию украинского конфликта. Американские власти требуют от Киева согласовать проект в ближайшую неделю.

