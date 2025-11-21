Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин сообщил об одной важной просьбе США по мирным переговорам с Украиной

В ходе обсуждения урегулирования украинского кризиса американская сторона просила Россию пойти на определенные компромиссы. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин 21 ноября 2025 года на совещании с постоянными членами Совбеза.

Путин раскрыл, о чем просили США на фоне переговоров по Украине.

В ходе обсуждения урегулирования украинского кризиса американская сторона просила Россию пойти на определенные компромиссы. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин 21 ноября 2025 года на совещании с постоянными членами Совбеза.

«В ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость», — сообщил Владимир Путин. Совещание проводилось по видеоконференции.

Ранее Трамп предложил мирный план по Украине. Он состоит из 28 пунктов, писали украинские СМИ. Согласно заявлениям представителей российской стороны, им известно о возможных изменениях в мирном плане, предложенном США. При этом официальных документов от Вашингтона в Москву не поступало. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, американская сторона действительно высказывает некоторые мысли относительно мирного плана, однако конкретных переговоров между Россией и США на данный момент не проводилось, передает RT.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше