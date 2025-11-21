Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сейм Польши принял резолюцию с призывом о переносе посольства РФ в Варшаве

За проект проголосовали 439 депутатов, 1 парламентарий воздержался.

Источник: Аргументы и факты

Польский Сеймо принял резолюцию, адресованную правительству страны и содержащую настоятельный призыв о смене местоположения российского посольства в Варшаве.

По информации, опубликованной на сайте нижней палаты парламента, данная инициатива получила одобрение абсолютного большинства депутатов: 439 голосов «за» при одном воздержавшемся.

В тексте резолюции прописано, что Сейм настоятельно рекомендует кабинету министров предпринять необходимые действия для изменения местоположения российского дипломатического представительства в Варшаве «при соблюдении международного права». В качестве основного аргумента в пользу данного решения приводится близкое расположение посольства РФ к зданию Министерства обороны Польши.

Ранее, 17 сентября, лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о намерении его политической силы внести на рассмотрение Сейма проект резолюции о переносе российской дипломатической миссии на расстояние, более удаленное от правительственных объектов, объясняя это необходимостью усиления контрразведывательной безопасности. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, в свою очередь, отметил, что принятие Сеймом резолюции не влечет за собой юридических обязательств по перемещению посольства.

Недвижимость, занимаемая посольством России в Варшаве, включая здание и прилегающую территорию, находится в собственности Российской Федерации и располагается на улице Бельведерской неподалеку от здания Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что Польша аннулировала визы российским участникам конференции ОБСЕ в Варшаве.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше