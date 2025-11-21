Сейм Польши принял резолюцию с призывом о переносе посольства РФ в Варшаве

Ранее, 17 сентября, лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о намерении его политической силы внести на рассмотрение Сейма проект резолюции о переносе российской дипломатической миссии на расстояние, более удаленное от правительственных объектов, объясняя это необходимостью усиления контрразведывательной безопасности. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, в свою очередь, отметил, что принятие Сеймом резолюции не влечет за собой юридических обязательств по перемещению посольства.