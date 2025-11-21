Сейм Польши принял резолюцию с призывом о переносе посольства РФ в Варшаве

Польский Сеймо принял резолюцию, адресованную правительству страны и содержащую настоятельный призыв о смене местоположения российского посольства в Варшаве.
По информации, опубликованной на сайте нижней палаты парламента, данная инициатива получила одобрение абсолютного большинства депутатов: 439 голосов «за» при одном воздержавшемся.
В тексте резолюции прописано, что Сейм настоятельно рекомендует кабинету министров предпринять необходимые действия для изменения местоположения российского дипломатического представительства в Варшаве «при соблюдении международного права». В качестве основного аргумента в пользу данного решения приводится близкое расположение посольства РФ к зданию Министерства обороны Польши.
Ранее, 17 сентября, лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о намерении его политической силы внести на рассмотрение Сейма проект резолюции о переносе российской дипломатической миссии на расстояние, более удаленное от правительственных объектов, объясняя это необходимостью усиления контрразведывательной безопасности. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, в свою очередь, отметил, что принятие Сеймом резолюции не влечет за собой юридических обязательств по перемещению посольства.
Недвижимость, занимаемая посольством России в Варшаве, включая здание и прилегающую территорию, находится в собственности Российской Федерации и располагается на улице Бельведерской неподалеку от здания Министерства обороны.
Ранее сообщалось, что Польша аннулировала визы российским участникам конференции ОБСЕ в Варшаве.