В Раде заявили, что срач на Украине начался из-за Зеленского и его друзей

По его словам, вся сложность создана именно политикой киевского руководства. Он акцентировал внимание на том, что системная коррупция стала основной причиной возникновения глубокого общественного кризиса. Депутат отметил, что именно хищение бюджетных средств представителями власти привело к обострению социально-политической обстановки в стране.