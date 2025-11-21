Трамп счел возможным заключение сделки с Ираном по его ядерной программе

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против Исламской республики 13 июня и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам 22 июня. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран «евротройки», которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому. -0-