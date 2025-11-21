Трамп счел возможным заключение сделки с Ираном по его ядерной программе

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп полагает, что сделка с Ираном по его ядерной программе может быть заключена, информирует ТАСС.
«Они (Иран. — Прим. БЕЛТА) хотят заключить сделку, и мы, вероятно, заключим сделку с Ираном», — сказал американский лидер.
Трамп также заявил, что «сейчас на Ближнем Востоке впервые установился мир».
Ранее глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов к достижению сделки по своей ядерной программе с США, однако она должна быть хорошо сбалансированной и учитывать позиции обеих сторон.
В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против Исламской республики 13 июня и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам 22 июня. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран «евротройки», которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.