Экс-лидер Reform UK в Уэльсе получил 10,5 года за «пророссийские заявления»

Суд решила, что 52-летний политик злоупотребил своим авторитетом и доверием и был мотивирован финансовой и политической выгодой. Гилл признал себя виновным по восьми пунктам обвинения во взяточничестве в период с 6 декабря 2018 года по 18 июля 2019 года. В то время он являлся депутатом Европарламента.