Экс-лидер Reform UK в Уэльсе получил 10,5 года за «пророссийские заявления»

Экс-лидер партии Reform UK в Уэльсе Натан Гилл получил 10,5 года за «пророссийские заявления» в Европарламенте в обмен на деньги, передает Sky News.
Суд решила, что 52-летний политик злоупотребил своим авторитетом и доверием и был мотивирован финансовой и политической выгодой. Гилл признал себя виновным по восьми пунктам обвинения во взяточничестве в период с 6 декабря 2018 года по 18 июля 2019 года. В то время он являлся депутатом Европарламента.
Уточняется, что заявления Гилла касались Украины, когда он являлся членом Партии независимости Великобритании (UKIP), а после — Партии Brexit. Судья сочла его действия угрожающими национальной безопасности Великобритании.
Предполагается, что политик получил за свои действия минимум 40 тысяч фунтов стерлингов (52,4 тысячи долларов), которые ему выплатил некий украинский политик.