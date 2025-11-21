Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Путин не стремится к «новой войне»

Президент США убежден, что у Литвы, Латвии и Эстонии «нет причин для беспокойства», поскольку конфликт на Украине «будет решен». Путин заявлял, что Россия «сама никогда не инициировала военное противостояние».

Источник: РИА "Новости"

Президент США Дональд Трамп в эфире радио Fox News заявил, что его российский коллега Владимир Путин не стремится к «новой войне». Его слова приводит ABC News.

«Они будут остановлены. Он [Путин] не ищет новой войны», — сказал Трамп, отвечая на опасения европейских лидеров по поводу того, что в будущем Россия может представлять угрозу для Прибалтики и других частей Европы.

Американский лидер убежден, что у Литвы, Латвии и Эстонии «нет причин для беспокойства», поскольку «украинский конфликт будет решен» (цитата по «Страна.ua»).

Путин в октябре заявил, что Россия «сама никогда не инициировала военное противостояние», поскольку «оно бессмысленно», но отвечает быстро, когда «появляется угроза безопасности, миру, спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности». Москва всегда осознавала опасность конфликта с Европой, «поэтому все меры для обеспечения своих интересов и безопасности принимали заблаговременно», говорили также в Кремле.

Россия открыта к диалогу «ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса», заявил 21 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о мирном плане Трампа. По его словам, «эффективная работа» российских военных должна убедить Киев, что «лучше договариваться и делать это сейчас, чем потом».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше