Трамп заявил, что Путин не стремится к «новой войне»

Путин в октябре заявил, что Россия «сама никогда не инициировала военное противостояние», поскольку «оно бессмысленно», но отвечает быстро, когда «появляется угроза безопасности, миру, спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности». Москва всегда осознавала опасность конфликта с Европой, «поэтому все меры для обеспечения своих интересов и безопасности принимали заблаговременно», говорили также в Кремле.