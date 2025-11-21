В Минцифры сообщили о сокращении числа жалоб на «период охлаждения» для SIM-карт

Минцифры почти не получает жалоб на механизм так называемого «периода охлаждения» для SIM-карт в России. Об этом журналисту издания Life.ru Александру Юнашеву заявил глава ведомства Максут Шадаев.
«Как всегда, в начале запуска были какие-то технические огрехи, но сейчас у нас жалобы все почти до нуля», — отметил министр, его слова приводит Telegram-канал «Юнашев LIVE».
Шадаев подчеркнул, что эффект от «периода охлаждения» в России уже есть, напомнив, что это делается в целях обеспечения безопасности. При этом сама система разблокировки SIM-карт по завершению периода очень проста и осуществляется через ссылку, приходящую россиянам в СМС.
Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспочвенными дискуссии на тему периода охлаждения для SIM-карт, вернувшихся из-за границы.