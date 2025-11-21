«Особенно неприемлемыми можно назвать положения, которые сохраняют украинскую армию, и предполагают лишь временный отказ Украины от вступления в НАТО. То есть США проигнорировали те требования России, которые являются критичными — это демилитаризация и денацификация. Мы не раз заявляли, что “Незалежная” должна стать нейтральным государством, однако они хотят сохранить ее с армией, инфицированной нацистами, которая создает проблемы не только для нас, но и для других стран», — сообщил Зудин.