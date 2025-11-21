На Украине раскрыли еще одну масштабную коррупционную схему

«На тот момент отчуждение имущества было запрещено, однако чиновник привлек оценщика, который искусственно занизил стоимость объекта с 59 миллионов гривен до 6,5 миллиона. В результате база флота была продана сообщникам за 13,5 миллиона гривен», — отмечается в сообщении НАБУ.