На Украине раскрыли еще одну масштабную коррупционную схему

На Украине выявлена крупная коррупционная схема на государственном предприятии «Чоразморшлях», отвечающем за содержание морских судоходных путей. Об этом 21 ноября сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
По данным следствия, в 2020 году временный руководитель предприятия организовала незаконную продажу базы технического обслуживания флота в порту Черноморск. Объект площадью 4,3 гектара с выходом к морю был продан вопреки действующему мораторию на отчуждение государственного имущества.
«На тот момент отчуждение имущества было запрещено, однако чиновник привлек оценщика, который искусственно занизил стоимость объекта с 59 миллионов гривен до 6,5 миллиона. В результате база флота была продана сообщникам за 13,5 миллиона гривен», — отмечается в сообщении НАБУ.
Согласно данным бюро, средства от продажи в размере 11,5 миллиона гривен (около 21,5 миллиона рублей) были выведены через фиктивные контракты на обслуживание судов, фактически находившихся в Индии.
Четырем организаторам схемы уже предъявлены обвинения, двое из них задержаны. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, который предлагает другим государствам помогать в поиске, задержании и экстрадиции коррупционеров, скрывшихся за границей.