Bloomberg рассказал, как США помешали «российскому» танкеру у берегов Венесуэлы

После инцидента эсминец направился к Пуэрто-Рико. Танкер Seahorse дважды пытался продолжить путь в Венесуэлу, но оба раза был вынужден отступить и сейчас ожидает в Карибском море. В последнее время в этом регионе наблюдается усиление присутствия американских военных кораблей, включая Stockdale. Южное командование ВС США не комментирует цели их действий.
Bloomberg также сообщает, что Seahorse якобы входит в число четырёх российских танкеров, задействованных в поставках нафты в Венесуэлу.
