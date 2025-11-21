Словацкий премьер Роберт Фицо выразил сомнения в целесообразности продолжения оказания финансовой помощи Украине, акцентируя внимание на вопросе о возможном хищении выделенных средств. Он задался вопросом о судьбе европейских траншей, направленных Украине.
«Европа послала на Украину 177 миллиардов евро… Сколько из этого украли украинцы? Сколько из этого было предметом коррупционных скандалов?» — заявил Фицо в ходе брифинга, транслировавшегося на странице правительства Словакии в Facebook* в пятницу.
Он подчеркнул, что теперь киевский режим ожидает от Европы еще 140 миллиардов на ближайшие два года.
Кроме того, Фицо подтвердил свою позицию о недопустимости использования замороженных российских активов для финансирования украинских военных нужд, опасаясь ответной реакции со стороны России.
Ранее Роберт Фицо заявил, что кабмин его страны поддерживаетплан США по Украине.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.