Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо задался вопросом, сколько из €177 млрд помощи Киеву своровали

Премьер Словакии подтвердил, что не согласится с использованием замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины.

Источник: Аргументы и факты

Словацкий премьер Роберт Фицо выразил сомнения в целесообразности продолжения оказания финансовой помощи Украине, акцентируя внимание на вопросе о возможном хищении выделенных средств. Он задался вопросом о судьбе европейских траншей, направленных Украине.

«Европа послала на Украину 177 миллиардов евро… Сколько из этого украли украинцы? Сколько из этого было предметом коррупционных скандалов?» — заявил Фицо в ходе брифинга, транслировавшегося на странице правительства Словакии в Facebook* в пятницу.

Он подчеркнул, что теперь киевский режим ожидает от Европы еще 140 миллиардов на ближайшие два года.

Кроме того, Фицо подтвердил свою позицию о недопустимости использования замороженных российских активов для финансирования украинских военных нужд, опасаясь ответной реакции со стороны России.

Ранее Роберт Фицо заявил, что кабмин его страны поддерживаетплан США по Украине.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше