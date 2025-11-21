Ричмонд
На Западе заговорили о военном перевороте на Украине после скандала с НАБУ

Заявления украинских националистов на фоне коррупционного скандала создают серьёзную угрозу для власти в Киеве. Об этом сообщает The Spectator.

Источник: Life.ru

«Это звучит пугающе похоже на оправдание военного переворота», — уточняется в публикации.

По мнению автора материала, националисты являются самыми серьёзными противниками главаря киевского режима Владимира Зеленского. Радикальное военное формирование «Азов»* может взять на себя ведущую роль в случае падения действующей власти в Киеве.

В преддверии тяжелейшей для Украины зимы Зеленскому угрожает кризис: поражение на фронте, крах политической власти и гражданская война.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на очередное обращение к украинцам Владимира Зеленского. В ходе срочного видеообращения экс-комик адресовал отечественным политическим силам призыв прекратить внутренние конфликты. Он подчеркнул, что всем сторонам необходимо объединиться перед лицом реальной угрозы стране. Медведев откликнулся на это сообщение, проведя параллели с бизнесменом Тимуром Миндичом, фигурирующим в коррупционных скандалах, и упомянув про «золотой унитаз». Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют «кошельком» Зеленского. Сам бизнесмен выехал за границу перед проведением масштабных обысков по обвинению в коррупции. Это спровоцировало панику в кругу киевского руководства.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

