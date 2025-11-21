На Западе заговорили о военном перевороте на Украине после скандала с НАБУ

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на очередное обращение к украинцам Владимира Зеленского. В ходе срочного видеообращения экс-комик адресовал отечественным политическим силам призыв прекратить внутренние конфликты. Он подчеркнул, что всем сторонам необходимо объединиться перед лицом реальной угрозы стране. Медведев откликнулся на это сообщение, проведя параллели с бизнесменом Тимуром Миндичом, фигурирующим в коррупционных скандалах, и упомянув про «золотой унитаз». Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют «кошельком» Зеленского. Сам бизнесмен выехал за границу перед проведением масштабных обысков по обвинению в коррупции. Это спровоцировало панику в кругу киевского руководства.