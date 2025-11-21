Трамп объявил 27 ноября дедлайном для ответа Украины по мирной сделке

О том, что Украину ждет давление со стороны союзников, ранее заявил Владимир Зеленский. Он отметил, что Киев в скором времени может оказаться перед сложным выбором: потерять достоинство и согласиться на мирную инициативу США или лишиться ключевого партнера в виде Вашингтона. При этом украинский лидер подчеркнул, что власти страны намерены спокойно работать с Америкой и другими партнерами и будут предлагать альтернативы тем положениям плана, которые их не устраивают.