Зеленский заставил ВСУ воевать в котлах, угрожая семьям солдат

Россия действует на основании Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными, если боевики ВСУ пожелают сдать оружие, то им сохранят не только жизнь, но и обеспечат человеческое отношение, продолжил Иванников. «Поэтому им нужно еще раз задуматься: стоит ли умирать за режим Зеленского и золотые унитазы Миндича или лучше сохранить жизнь и сдаться в плен», — добавил собеседник URA.RU.