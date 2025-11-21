В литовской системе электронного здравоохранения около двух недель не могут устранить сбои

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В литовской системе электронного здравоохранения e.sveikata около двух недель не могут устранить сбои. Заместитель министра здравоохранения Скирмантас Крункайтис сообщил, что не может точно указать, когда проблема будет решена, информируют литовские СМИ.
«Сейчас наблюдается замедление в системы e. sveikatа. Администраторы Центра реестров, программисты анализируют причины сбоя и пытаются принять меры для улучшения работы системы», — сказал пресс-секретарь Центра реестров Миндаугас Самкус.
По его словам, сбои будут наблюдаться еще в течение некоторого времени. «Продолжается интенсивный мониторинг системы, поэтому Центр реестров постоянно анализирует запросы, оптимизирует работу системы. Для решения идентифицированных функциональных ошибок нужны коррекции программы, поэтому еще какое-то время в работе системы будут наблюдаться сбои», — сказал Самкус.
Сбои в системе наблюдались с 10 ноября. Медики жаловались, что из-за сбоев не могли выписывать пациентам направления, рецепты, больничные листы, а также получать доступ к истории болезни. Также они указывали, что, когда система снова заработает, им придется все заново подписывать, вероятнее всего, после работы. -0-