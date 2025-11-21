В литовской системе электронного здравоохранения около двух недель не могут устранить сбои

Сбои в системе наблюдались с 10 ноября. Медики жаловались, что из-за сбоев не могли выписывать пациентам направления, рецепты, больничные листы, а также получать доступ к истории болезни. Также они указывали, что, когда система снова заработает, им придется все заново подписывать, вероятнее всего, после работы. -0-