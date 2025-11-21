Ричмонд
CBS: НАТО проводит учения для подготовки к возможному конфликту с РФ

В ходе учений отрабатываются «дальние удары на восточном фланге НАТО по учебным полигонам вблизи России», а также оборона ключевых морских маршрутов.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие стран НАТО проводят у побережья Италии учения под названием Neptune Strike, целью которых является отработка действий на случай возможного конфликта с Россией. Об этом сообщила телекомпания CBS.

По данным канала, в учениях в Средиземном море задействованы военные США и еще 9 государств НАТО, включая Великобританию, Турцию, Грецию и Польшу. В ходе учений отрабатываются «дальние удары на восточном фланге НАТО по учебным полигонам вблизи России», а также оборона ключевых морских маршрутов.

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что альянс к 2027 году должен быть готов к вероятности одновременных конфликтов с РФ и Китаем.

«Разумеется, мы не рассчитываем на такой сценарий, но должны быть готовы к любым непредвиденным обстоятельствам», — отметил он, подчеркнув, что не считает подобные столкновения неизбежными.

Ранее аналитики Mysl Polska писали, что Польша и другие государства восточного фланга НАТО рискуют оказаться вовлеченными в конфликт с Россией из-за сложной ситуации на Украине.

