CBS: НАТО проводит учения для подготовки к возможному конфликту с РФ

По данным канала, в учениях в Средиземном море задействованы военные США и еще 9 государств НАТО, включая Великобританию, Турцию, Грецию и Польшу. В ходе учений отрабатываются «дальние удары на восточном фланге НАТО по учебным полигонам вблизи России», а также оборона ключевых морских маршрутов.