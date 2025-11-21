Зеленский списал ВСУ в котлах ради переговоров с Западом

«По факту ВСУ в окружении списали. Зеленский сделал это для того, чтобы в какой-то степени дополнительно подготовить людей, провести мобилизацию, хоть как-то у Запада просить оружие. Если бы Киев потерял не только Купянск, а сразу еще Красноармейск, Димитров, Красный Лиман, Северск, Степногорск, то что тогда им выкладывать на стол Западу? Битых не любят. Давно такого не было, чтобы за неделю освободили 16 населенных пунктов. Это показательный момент», — сказал военный эксперт.