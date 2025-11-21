Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США разрешили сотрудничество с российскими банками по проекту АЭС «Пакш-2»

В США объявили о разрешении операций по проекту атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии с участием ряда российских банков. Об этом сообщил минфин США.

США разрешили операции по проекту «Пакш-2» с участием российских банков.

В США объявили о разрешении операций по проекту атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии с участием ряда российских банков. Об этом сообщил минфин США.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выпускает общую лицензию № 132, “Разрешение на определенные операции, связанные с атомной электростанцией Пакш-2”», — сказано в сообщении. Отмечается, что в списке несколько российских банков.

АЭС «Пакш-2» — это проект расширения действующей атомной электростанции в Венгрии. Ранее США ввели санкции против проекта строительства АЭС «Пакш-2». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что удалось договориться о полной отмене санкций. Проект имеет большое значение для энергетической безопасности Венгрии и предполагает расширение действующей атомной электростанции.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше