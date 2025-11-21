Ричмонд
В Польше задержали четыре подозреваемых в диверсии на железной дороге

Польские правоохранительные органы задержали четырех человек по делу о взрыве на железнодорожной линии в направлении Украины, но не смогли предъявить им обвинения в диверсии.

Польские правоохранительные органы задержали четырех человек по делу о взрыве на железнодорожной линии в направлении Украины, но не смогли предъявить им обвинения в диверсии. Об этом сообщает Национальная прокуратура республики.

«Собранные доказательства не дали оснований для предъявления им обвинений в причастности к диверсионному акту 15−16 ноября 2025 года», — отмечается в официальном заявлении. После допросов трое из них были отпущены.

В отношении четвертого подозреваемого выдвинуто обвинение, не связанное с взрывом. У него обнаружили документы на чужое имя, включая предполагаемые российские. Суд отклонил ходатайство о его аресте.

Инцидент с повреждением железнодорожной инфраструктуры произошел 16 ноября. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что следствие считает виновными в диверсии двух граждан Украины, которые скрылись на территории Белоруссии.

