Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидеры ЕС обсудят американский план по Украине на саммите G20 22 ноября

Европейские лидеры договорились провести переговоры 22 ноября на саммите G20, чтобы оценить предложения Вашингтона по украинскому конфликту. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с главарём киевского режима Владимиром Зеленским.

Источник: Life.ru

«Сегодня мы обсудили текущую ситуацию и чётко заявили, что ничего, касающегося Украины, не должно решаться без участия Украины. В качестве следующих шагов европейские лидеры встретятся завтра в кулуарах саммита G20, а затем в Анголе на встрече ЕС-АС», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что несколько государств-членов ЕС уже приступили к разработке альтернативного предложения для президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации. Франция, Германия и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают ответный план. Однако детали этого предложения, включая его ключевые положения, пока не раскрываются.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше