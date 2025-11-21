Лидеры ЕС обсудят американский план по Украине на саммите G20 22 ноября

«Сегодня мы обсудили текущую ситуацию и чётко заявили, что ничего, касающегося Украины, не должно решаться без участия Украины. В качестве следующих шагов европейские лидеры встретятся завтра в кулуарах саммита G20, а затем в Анголе на встрече ЕС-АС», — заявила фон дер Ляйен.